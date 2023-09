La notano vicino ad un bar, a notte fonda, e le chiedono i documenti. Così i carabinieri di Civitanova hanno rintracciato una 17enne che, lo scorso 24 agosto, dopo un diverbio con i propri familiari, si era volontariamente allontanata da casa in provincia di Chieti ed è rimasta irreperibile per due settimane. I militari l’hanno riaffidata ai genitori. Nottata di controllo del territorio quella appena trascorsa per i carabinieri della Compagnia di Civitanova, diretta dal capitano Massimo Amicucci.

L’attività è stata finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti, così come previsto nel programma di tutela generale dell’ordine e sicurezza pubblica disposto dal prefetto di Macerata Flavio Ferdani nell’ambito del recente Comitato provinciale. I militari hanno anche effettuato un serrato controllo della circolazione stradale sull’Adriatica, che collega Civitanova a Porto Recanati. Un uomo ed una donna sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza. Il primo, un cittadino straniero residente a Fermo, è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolico pari a 1,66 grammi/litro, mentre la donna proveniente dalla provincia anconetana aveva un tasso pari a 1,04 grammi/litro. E’ scattato l’immediato ritiro della patente per entrambi e la denuncia, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida. A Porto Recanati e Porto Potenza i militari hanno trovato due persone in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale, poi sequestrata: sono stati segnalati come assuntori.

L’intero dispositivo messo in campo ha permesso di identificare 134 persone e controllare 77 veicoli. Tre carte di circolazione ritirate, rimosso un veicolo di intralcio di fronte ad un passo carrabile a Civitanova, contestate complessivamente 29 violazioni amministrative al codice della strada.