Un’estate senza fine. Partita col piede storto con una mareggiata a maggio e un giugno non esaltante, settembre regala alle Marche temperature che sfiorano i 30 gradi e ancora tanta voglia di mare. E ora anche la giunta regionale conferma che non è tempo di riporre costumi e teli da spiaggia con la proroga al 1 ottobre della stagione balneare. L’inizio di ogni stagione balneare viene infatti uniformata con l’adozione di un provvedimento che disciplina indirizzi e adempimenti a cui devono attenersi i comuni balneari e l’Arpam. Il termine fissato era quello del 17 settembre con avvio il 1 maggio. I motivi che hanno determinato il termine della stagione balneare al 17 settembre per l’anno 2023, sono di carattere climatico, in quanto gli eventi meteorici relativi al mese di settembre, fin dall’anno 2015, hanno mostrato presenza e persistenza di piogge, anche di carattere estremo, come l’ultima alluvione del settembre 2022. Tuttavia quest’anno forti precipitazioni e mareggiate si sono verificate ad inizio stagione, nei mesi di maggio e giugno, da qui la possibilità di procrastinare il termine concordato. In considerazione della proroga sarà prolungato anche il calendario dei monitoraggi di controllo della qualità igienico sanitaria e ambientale delle acque marine balneari, esteso per altri 14 giorni.

(l. b.)