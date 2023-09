di Stefano Fabrizi

Un weekend in cui la rassegna MaRCHESTORIE è in primo piano nei borghi marchigiani. Tanto teatro, ma anche concerti: allo Sferisterio c’è Massimo Ranieri. E tanto altro ancora

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 8 SETTEMBRE

Macerata – A calcare le scene dello Sferisterio di Macerata sarà Massimo Ranieri che riprende il viaggio insieme al suo pubblico con il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”.

Macerata – Da venerdì a domenica Artemigrante, il festival di Circo contemporaneo e Teatro di Strada, anima il cuore della città con spettacoli

Matelica – La quarta tappa del festival itinerante, progetto della Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci, che attraversa l’Italia, per riscoprire luoghi e comunità, portando la danza nelle piazze, è Face Off – Inart. Da lunedì 4 a venerdì 9 settembre il festival festeggia i suoi dieci anni a Matelica, dove è nato, coinvolgendo la comunità con workshop, spettacoli, residenze artistiche e anteprime. Info: T. 340.1369666 – [email protected] – www.compagniadegliistanti.it

Cingoli – MaRCHESTORIE: racconti & tradizioni dai borghi in festa. Arriva a Cingoli dall’8 al 10 settembre tre giorni di eventi sulla leggenda legata all’arcaica fonte di San Vittore, luogo di acque miracolose e di una misteriosa Regina. Gli spettacoli in diverse location del paese. Info: 0733602444 – [email protected]

Appignano – Viaggio nella storia, esattamente nel 1800, in programma venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre ad Appignano per la terza edizione di MArCHESTORIE racconti e tradizioni dai Borghi in festa promosso della Regione Marche dal titolo “La Notte del Bellente” con cene storiche del 1800 a lume di candele in Piazza Umberto I.

Porto Recanati – Dall’8 al 10 settembre a Porto Recanati andrà in scena la 3 giorni di eventi più entusiasmante delle Marche dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta, pronti a cimentarsi in nuove sfide e esperienze e pronti a scoprire il meraviglioso territorio marchigiano, i suoi incantevoli borghi, il suo gustoso cibo e le sue tradizioni. Info: https://www.5milamarche.com/

Gabicce – La finale di Miss La Più Bella del Mondo si svolgerà giovedì 7 settembre, venerdì 8 e sabato 9 in una cornice di fascino particolare: l’organizzatore, Cesare Morgantini, infatti, l’ha fissata nella celebre monumentale discoteca Baia Imperiale di Gabicce. L’evento ideato ed organizzato dalla Monnalisa Management di Cesare Morgantini. Tra le 30 concorrenti tre marchigiane: Martina Sasso di Gabicce Mare e Nicole Eleonora Salvatori e Giulia Faina, entrambe di San Benedetto del Tronto.

Fabriano – La Città di Fabriano, nell’ambito delle iniziative di Città Creativa Unesco, organizza l’evento Fabriano Carta è Cultura che si svolgerà a Fabriano dal 7 al 10 settembre. Fabriano è Città Creativa Unesco per la sezione Crafts and Folk art dal 2013, riconoscimento prestigioso di forte rilevanza nazionale e internazionale. Info: http://www.comune.fabriano.an.it/index.php/in-primo-piano/9024-fabriano-carta-e-cultura

Ancona – Nell’ambito delle celebrazioni vanvitelliane, già avviate anche ad Ancona, la città ed in particolare la Mole ospiteranno dal 7 al 9 settembre un grande convegno internazionale di studi sulla figura del grande architetto. Infatti, nel 2023 ricorre il 250° anniversario della morte dell’architetto Luigi Vanvitelli. Info: https://www.comuneancona.it/scoprire-vanvitelli-al-via-le-celebrazioni-vanvitelliane-con-il-tour-dedicato/

Jesi – Per il XXIII Festival Pergolesi Spontini il Teatro Pergolesi di Jesi si trasforma in una escape room: un’emozionante avventura per grandi e bambini, tra enigmi storia e musica, con percorsi per ragazzi da 10 a 16 anni e per adulti. Questa settimana in cartellone anche lo Stabat Mater di Pergolesi alla Chiesa di San Marco (8/09), il musical “La Famiglia Addams. Commedia musicale d’altri tempi” al Teatro Pergolesi (9/09), il concerto “Residart I” nel Giardino di Villa Trionfi Honorati (10/09), il “Concerto Barocco” con il violino di Federico Guglielmo e l’accademia d’archi G. Arrigoni al Teatro Pergolesi (10/09).

Piobbico – Il Festival dei Brutti a Piobbico da venerdì 8 a domenica 10 settembre. Tre giorni di festa nel centro storico del paese dove, dal 1879, sorge la storica sede del Club dei Brutti che conta 35mila associati da tutto il mondo. Tema dell’edizione 2023 è l’inclusione. Weekend animato da sfilate e comizi dei candidati a presidente mondiale dei Brutti, folklore e cantine aperte. La novità dell’anno è la Notte del Brutto del venerdì.

Pergola – Torna Blooming, il festival dedicato alla promozione delle espressioni artistiche di ricerca nel campo della cultura digitale, della musica e delle arti elettroniche. Venerdì 8 e sabato 9 settembre la manifestazione ospiterà artisti e studi creativi internazionali con installazioni, videoproiezioni e performance all’interno di location uniche e rare nel centro storico di Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche. Info: www.bloomingfestival.it

Servigliano – Servigliano ricorda l’80° anniversario dell’armistizio dal 7 al 10 settembre. Il programma degli eventi in collaborazione con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Anpi Fermo, Monte San Martino Trust e Escape Lines Memorial Society. Ospiti speciali la storica Isabella Insolvibile, il giornalista Mario Calabresi e l’ambasciatore britannico in Italia Edward Llewellyn. Per maggiori informazioni e programma completo: 3804759708 – www.lacasadellamemoria.com

Amandola – Tradizionale Festa parrocchiale della Frazione Taccarelli di Amandola dal 7 al 10 settembre organizzata dal Comitato Santa Maria della Meta in onore dell’Addolorata.

Ogni sera lo stand gastronomico al coperto offre piatti diversi della tradizione rurale, abbinati a tanta buona musica e divertimento per grandi e bambini. . Info: www.amandola.info/eventi

Fano – Terza installazione alla Rocca Malatestiana di Fano con “Le donne che guardano il mare” di Emanuela Orciari venerdì 8 settembre alle 18:15 (fino al 20 settembre, ingresso gratuito).

Grottammare – Venerdì 8 settembre un nuovo appuntamento con la musica nel centro storico a cura del Consorzio Vecchio Incasato. “Piano piano nel borgo”, l’iniziativa che richiama pianisti da ogni parte d’Italia torna venerdì prossimo, 8 settembre, in cinque location del vecchio incasato di Grottammare per replicare il successo di pubblico registrato nell’appuntamento di luglio.

Cupra Marittima – A Cupra Marittima torna MaRCHE STORIE. Dall’8 al 10 settembre tante iniziative per scoprire le antiche tradizioni del borgo, la sua storia, la cultura, l’enogastronomia e la natura. In programma lo spettacolo teatrale “Il capitano e la strega”, escursioni in bicicletta, uscite in barca a vela, laboratori per bambini e passeggiate tra i reperti archeologici. Info: www.marchestorie.it – www.visitcupramarittima.it.

APPUNTAMENTI DI SABATO 9 SETTEMBRE

Sarnano – Il ciauscolo è una leccornia che è parte integrante del dna delle Marche golose! L’unicità di questo salame a pasta morbida, dal nome anch’esso esclusivo che racconta tutto un territorio, viene esplorata nel primo evento settembrino del Grand Tour delle Marche 2023. Sabato 9 e domenica 10 settembre, il suggestivo borgo medioevale di Sarnano ospita la Festa del ciauscolo e del salame spalmabile.

Matelica – Sabato 9 settembre alle ore 17 al Teatro Piermarini di Matelica il dott. Franco e il suo assistente Igo della Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci per Face-Off Matelica 2023 spettacolo di danza e cinema interattivo. Info: www.vivaticket.com

Fabriano – Raiz continua il tour di presentazione del nuovo album omaggio a Sergio Bruni “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte”, in un 2023 pieno di impegni e soddisfazioni: musica, tv, cinema, l’artista napoletano è attivo su molti fronti, che ne hanno messo in luce la sua versatilità. Sabato 9 settembre sarà al Teatro Gentile di Fabriano.

Pesaro – Una giostra di appuntamenti per la terza settimana di Hangartfest a Pesaro dal 6 al 10 settembre performance, conversazioni sulla danza, un laboratorio di scrittura critica e un’installazione fotografica. In programma anche il nuovo lavoro del Collettivo residente al Festival e la serata dedicata alla Rete Giacimenti. Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it

Ancona – La Collettiva d’arte degli Artisti Vincitori del Premio Marche 2022 è la mostra che inaugura la rinnovata stagione espositiva della Galleria d’Arte Puccini (via Matteotti, 31/A – AN) sabato 9 settembre alle 17.30. Gli autori, accomunati dalle origini territoriali regionali, presentano opere di poetiche e linguaggi anche tra loro differenti, ma legate da un trasversale codice espressivo dell’arte contemporanea, che sottolinea gli aspetti poetici, storici, tecnici e letterari più attuali dell’arte nelle Marche.

Altidona – Per la rassegna Concerti d’Oro 2023 il duo flauto e pianoforte con Flavio Serafini e Akané Makita sabato 9 settembre ore 21:15 presso presso la Sala Colonna dell’Accademia Malibran di Altidona. Info e prenotazioni 338.8219079

Trecastelli – Il Museo Nori De’ Nobili della Città di Trecastelli inaugura sabato 9 settembre alle 18.30, la mostra I Luoghi della Mente – Opere dall’Archivio Nori De’ Nobili, a cura di Gabriele Barucca, Stefano Schiavoni, Simona Zava. Per Informazioni: Ufficio Turistico_Museo Nori De’ Nobili –Villino Romualdo- Piazza Leopardi, 32 loc. Ripe – Trecastelli (Ancona); tel. 071. 7957851 – [email protected] – [email protected] – www.museonoridenobili.it

Staffolo – Buonasera Marche Show, il “Talk” itinerante della nostra regione targato Filodiffusione di Paolo Filippetti, arriva a Staffolo nella sala teatro Cotini. Come sempre sarà la verve del sempre bravo Maurizio Socci a condurre il talk show che rende protagonisti i marchigiani che vivono quotidianamente il territorio. Appuntamento alle 21.15 al teatro Cotini di Staffolo. Ingresso gratuito.

Senigallia-Recanati – Uno spettacolo d’altri tempi, nel vero senso della parola. Sabato 9 e domenica 10 settembre a Recanati e Senigallia si svolgerà infatti ‘Marche classiche’, un concorso dinamico per auto storiche promosso dal club Motori Storici Marche (MSM), affiliato ad ACI Storico, in collaborazione con l’Aci di Ancona e di Macerata: a sfilare saranno coupé, spider e cabriolet (queste le categorie in concorso).

Porto Sant’Elpidio – Sabato 9 settembre, alle 17:30, presso la suggestiva Villa “Conte-Staffieri” di via Fontanella, situata nel quartiere centro di Porto Sant’Elpidio, si terrà un evento dedicato agli amanti della letteratura, della danza e della recitazione. L’occasione sarà la presentazione del libro “Maru che mme ‘ssumiji” dello scrittore elpidiense Gianluca d’Annibali.

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 10 SETTEMBRE

Pesaro – Alle 17:30 alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro Horizon Koiné di Masako Matsushita. Horizon Koiné è il risultato dalla somma tra la musica del Bolero di Ravel e la Sala dello Zodiaco, detta anche del mappamondo e dei manoscritti, alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro. Info: [email protected]

Monteprandone – Dal 8 al 10 settembre alle 18 alla Chiesa di San Leonardo di Monteprandone “Intra Moenia” dal Cavalier Prandone a uno spettacolo di comunità per la rassegna MaRCHESTORIE, spettacolo itinerante immersivo con narrazione in silent emotion e video art. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Domenica 10 settembre alle 18:30 al Cortile di Palazzo Montani Antaldi Pesaro lo spettacolo Vestire la diplomazia di Filippo Domini, Erik Zarcone. Info: [email protected] – www.hangartfest.it

Sirolo – Domenica 10 settembre in Piazza Vittorio Veneto per MaRCHE STORIE La dimenticanza, l’incanto, le onde. Lezione spettacolo sul mito delle ondine con Paola Giorgi e Cesare Catà. Info: www.amatmarche.net

***

Prosegue l’estate del bynight con i locali della riviera sempre in gran spolvero dove i dj sono la colonna portante. Lo Shada propone la Capri Band e Artie 5ive

Appuntamenti di venerdì 8 settembre

Allo Shada di Civitanova stasera cena spettacolo con la Capri Band di Lorenza Marmo, l’energia, l’entusiasmo e il ritmo della spensieratezza di una serata caprese. Al termine del live, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club “Icona 2000”, preparatevi a fare un viaggio nel tempo, bentornati nei vostri anni più felici, gli anni 2000. Domani Vida Loca, l’ultimo evento della stagione per la one night pop e reggaeton più calda d’Italia. Domenica “Back 2 school countdown”, evento speciale per tutti gli studenti, special guest Artie 5ive, il rapper che sta portando il sound di Detroit in Italia, in esclusiva allo Shada.

Al Casacon di Sirolo stasera Mark e I Bella Bolla. Evento interamente dedicato alla musica italiana. Domani dinner e dopocena con Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo.

Al nuovo CalaMaretto stasera Groove Culture Music, dove house e disco si fondono per un’indimenticabile notte di musica, con Miky More & Andy Tee. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera. Pranzo spettacolo e dopopranzo beach party con musica commerciale.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani il sabato “Never Stop Dreaming”.

Al Medusa di San Benedetto del Tronto La Isla by Caliente. Il grande party reggaeton, pop e commerciale infiamma la Riviera delle Palme.

Al Ristorante Madeira di Civitanova come sempre ritrovo movimentato con food e musica dai colori carioca. Churrasco brasiliano, musica, spettacolo, animazione italiana.

Al Cayo Coco beach club Porto Recanati ritorna “Melocoton”, il format della pesca più caldo dell’estate con i suoi suoni reggae ton-trap-pop e hit radio. Dj Chris Ulici. Guest Kovac.

Al Miu di Marotta Closing Friday “La città della musica”. Cena e dopocena con 4 ambienti musicali.

Appuntamenti di sabato 9 settembre

Al Mamamia di Senigallia Random, una festa a caso: spettacolo, musica, colore per creare un’atmosfera elettrica che difficilmente troverai altrove. oggetti di scena stravaganti e trucco esagerato fanno parte del divertimento.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare in consolle i djs che hanno fatto la storia della musica: Daniele Baldelli, Mozart e Rubens.

A San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera, da Bagni Andrea sotto la regia del patron Sandro Assenti.

Sempre a San Benedetto del Tronto al Jonathan Disco Beach Festival la cena anni ‘90, poi si prosegue con il dopocena.

Al Le Gall di Porto San Giorgio “Senorita”, per l’ultima volta di questa stagione torna il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton & latinhouse.

In collaborazione con marcheinfinite.com