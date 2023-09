Anche Confartigianato Imprese Macerata- Ascoli-Fermo sale in sella con gli organizzatori e si mette al fianco della 5Mila Marche, l’evento di cicloturismo che da venerdì a domenica porterà nella regione centinaia e centinaia di appassionati del mondo della bicicletta.

Vista la valenza turistica e di promozione del territorio e delle sue produzioni, l’associazione ha scelto di sponsorizzare la competizione legandola anche agli appuntamenti dedicati alla Festa del ciauscolo e del salame spalmabile di Sarnano, altra manifestazione che in questi giorni darà grande risalto alle eccellenze locali. Per tale motivo, la mattina di sabato Confartigianato ha predisposto all’interno della 5Mila 250KM (uno dei circuiti della manifestazione ciclistica) un punto ristoro per i partecipanti a Sassotetto (Sarnano), con la possibilità per i ciclisti di rifocillarsi con i prodotti tipici che richiamano al tema della Festa. Altro punto di promozione delle aziende agroalimentari sarà inoltre allestito nel villaggio expo di piazza Brancordi a Porto Recanati.

«Confartigianato vuole valorizzare nel suo insieme le comunità – le parole del segretario generale Giorgio Menichelli – e per unire i diversi territori delle Marche (costa ed entroterra) abbiamo deciso di mettere in contatto due manifestazioni che ci vedono partner: la 5Mila Marche e la Festa del ciauscolo e del salame spalmabile. Questa condivisione ci permette di riportare ancora una volta al centro le nostre splendide aree interne e dare un’ulteriore vetrina alle piccole imprese d’eccellenza del cratere, che sono vero motore pulsante dell’economia della zona. La filiera del cicloturismo sta registrando un importante sviluppo e tale spinta è anche dipesa dalla capacità dei territori di essere fruibili. Le nostre zone interne hanno grandissime potenzialità e ogni occasione di promozione deve essere colta al volo, facendo rete. Le Marche da anni puntano a diventare territorio amico dei cicloturisti e la 5Mila è un evento che va nella giusta direzione».