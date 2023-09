di Mauro Giustozzi (foto Fabio Falcioni)

Produttori in vetrina, street food, piatti tipici, enogastronomia, degustazioni, musica in onore di sua eccellenza il ciauscolo. Tutto pronto a Sarnano per ospitare la quarta edizione della Festa del ciauscolo e del salame spalmabile, organizzata da La Ricreazione con il patrocinio del Comune di Sarnano e il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo con il patrocinio della Regione Marche, evento inserito nel circuito Grand Tour delle Marche di Tipicità. Si va in scena sabato e domenica per questa attesa kermesse dedicata ad uno dei prodotti più noti ed esclusivi del nostro territorio.

A presentare questa edizione stamattina nella sede di Confartigianato Macerata sono stati Enzo Mengoni presidente di Confartigianato Imprese assieme al segretario Giorgio Menichelli ed alla responsabile dei settori commercio/turismo Lucia Biagioli, Donato Bevilacqua di La Ricreazione srl, Luca Piergentili sindaco di Sarnano e Angelo Serri direttore di Tipicità. Più di quindici gli eventi in calendario spalmati nei due giorni con il borgo antico della città termale che farà da sfondo a questa iniziativa che col passare degli anni cresce sempre di più e si proietta a livello nazionale. «Riproponiamo per il quarto anno questo appuntamento che vede lavorare assieme tanti soggetti con lo scopo di valorizzare e far conoscere sempre più questo prodotto che non ha eguali al di fuori dei confini regionali – ha esordito Enzo Mengoni-. Il ciauscolo rappresenta anche una vetrina importante ed un orgoglio del food della nostra terra che può veicolare le altre bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della nostra provincia. Un grazie al Comune di Sarnano che ospita questo appuntamento e lo fa sempre nel migliore dei modi». Tra le vie del centro storico predisposto un percorso di degustazione con alcuni dei più importanti produttori di norcineria: un’occasione per conoscerli, assaggiare le loro specialità e acquistarle direttamente dai produttori. Parteciperanno Bottega della Cuccagna, La Marchigianeria, Norcineria Calabrò, Salumi Papa, Salumificio Monterotti, Salumificio Properzi, Salumificio Puzielli, Società Agricola Di Pietrantonio, Salumificio Ciriaci (solo esposizione).

«Questa iniziativa è partita nel 2019, periodo post sisma, – ha sottolineato Donato Bevilacqua- e sin dall’inizio l’idea era rappresentare il territorio attraverso un’eccellenza che lo contraddistinguesse. E cosa meglio c’era se non il ciauscolo: si può fare turismo, si può far ripartire questi territori attraverso i prodotti di eccellenza della nostra terra. Dal prodotto si può fare turismo. La Festa del ciauscolo è cresciuta in questi anni, tanto che a questa edizione partecipano 9 produttori di norcineria, 7 operatori street food, 6 altri operatori enogastronomici creando così una rete di soggetti che mette assieme più territori. Ci saranno poi 31 locali di Sarnano e zone limitrofe che inseriranno in questi due giorni dei menù a tema a base di ciauscolo. Infine che stiamo crescendo lo testimonia anche l’interesse nazionale testimoniato dall’inserimento da parte di SkyTg24 di questa festa tra i dieci eventi di settembre da visitare». Nell’area street food si potranno gustare ricette originali a base di ciauscolo, salame spalmabile e non solo: fritti, panini gourmet, pizza, hamburger, crescia, dolci e crêpes. Lungo il percorso si potranno assaggiare diversi vini del territorio, la birra artigianale e un’area interamente dedicata ai cocktail, con spritz classici e rivisitati e drink realizzati con i prodotti delle aziende marchigiane.

«Siamo orgogliosi di ospitare questa festa, di come è cresciuta in questi pochi anni -ha detto il sindaco Luca Piergentili-. Sarnano col suo centro storico darà il meglio di se, cercheremo di allietare chi arriverà in paese con numerosi eventi che animeranno il weekend: dalle visite guidate per le vie del centro storico ai musei, mostre ed alla pinacoteca aperti e lungo i sentieri naturalistici, mercatini dedicati alle eccellenze artigiane del territorio, spettacoli di musica tradizionale dei Trainanà e de La Racchia, la nostra banda musicale Monti Azzurri New band e uno spazio dedicato a incontri, approfondimenti, show cooking e degustazioni. Nel segno di montagna, terme, sport, sentieri del cammino Francescano della Marca, Sarnano vuole ritagliarsi uno spazio ed un’attrattività importante e anche questa Festa del ciauscolo rappresenta un anello di questo percorso».

L’appuntamento rientra in una delle trenta tappe previste nel Grand Tour delle Marche di Tipicità che va da giugno a settembre. «Il ciauscolo è un’esclusività del nostro territorio, caratterizzante in particolare nelle aree montane -ha affermato Angelo Serri- una delle icone che caratterizzano la gastronomia marchigiana. Siamo felici di affiancare questa manifestazione che si svolge in un contesto di alto valore storico-artistico, naturalistico, ambientale. L’enogastronomia che diventa chiave di accesso ad un territorio, un richiamo turistico importante. La partnership tra noi e la Festa del ciauscolo è iniziata lo scorso gennaio quando abbiamo presentato Tipicità a Londra ed abbiamo portato con noi il ciauscolo. Dovunque si va questo prodotto è un messaggero della marchigianità e lo porteremo anche a Parigi alla settimana della cucina italiana nel mondo. Ricordo infine che questa manifestazione di Sarnano è stata inserita nella piattaforma del Ministero del Turismo tra gli eventi imperdibili in Italia».

Ci sarà anche lo speciale Aperigusto di Confartigianato, con oltre trenta locali tra bar, ristoranti, agriturismi, hotel ed enoteche che prepareranno piatti tipici ed aperitivi a base di ciauscolo e salame spalmabile. «Aperigusto viene riproposto anche quest’anno – ha concluso Lucia Biagioli– e consente alle imprese di presentarsi alla Festa del ciauscolo. Sono state selezionate oltre trenta aziende che vanno dai bar ai ristoranti ai negozi dove sarà possibile vivere il paese in modo diverso e fare anche degustazioni. Sette di queste imprese sono di fuori Sarnano, a testimonianza di un allargamento al territorio di questa manifestazione che diventa sempre più un appuntamento atteso. La novità di quest’anno sarà la presenza di aziende dell’agroalimentare che esporranno e venderanno prodotti come zafferano, tartufi, olio, pasta fresca, altre eccellenze maceratesi e fermane di grande qualità».