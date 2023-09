di Laura Boccanera

Sdraio da spiaggia per disabili arrivate….alle porte dell’autunno. Va bene il cambiamento climatico, le stagioni che non ci sono più e le temperature ancora elevate, le sdraio da mare per le persone con disabilità a Civitanova arrivano a stagione estiva praticamente conclusa. E a meno di ipotizzare anticicloni che prolunghino i 30 gradi anche ad ottobre difficilmente scenderanno in acqua quest’anno. Questa mattina nell’atrio del Comune una decina di carrozzine anfibie, adatte sia per stare sull’arenile che in acqua, sono state “parcheggiate” in comune: tutte impacchettate e da assemblare, con ancora il cellophane attorno, del tipo “Job, Joy on the beach” già acquistate in passato. Sarebbero dovute essere consegnate ad inizio stagione ai balneari di entrambi i lungomari. In realtà una delle sedie era disponibile, ma solo grazie all’iniziativa privata di un’associazione di bagnini che aveva allestito una postazione sulla spiaggia libera del litorale nord. Un arrivo intempestivo dal momento che la stagione estiva è ormai conclusa e i concessionari di spiaggia stanno iniziando a rimuovere ombrelloni e lettini per mandare in archivio questa estate. La sdraio per le persone disabili non è una novità: già nel 2014 il comune le acquistò per destinarle agli chalet del lungomare rendendo così le spiagge accessibili a tutti. In quell’anno però la consegna avvenne a maggio, ad inizio stagione, e non a settembre.