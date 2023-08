Ombrellone, lettini e sdraio sono gratis per le persone con disabilità e hanno tutti i comfort, compresa la sedia job e i parcheggi riservati. Allestita tra gli stabilimenti Ippocampo e Aloha, sulla spiaggia libera del lungomare nord, una postazione accessibile dedicata a chi ha problemi di deambulazione e ai loro accompagnatori. Grazie all’associazione bagnini Cluana Nantes in collaborazione con l’amministrazione comunale sulla spiaggia libera è già operativa e resterà aperta tutti i giorni fino a fine agosto, dalle 9.30 alle 18.30 la nuova postazione dotata di ombrellone, sdraio, lettini adeguati, sedia Job oltre a due parcheggi riservati per chi usufruisce del servizio.

Per accedere è necessario prenotare inviando un messaggio Whatsapp al numero 327/4747254. «Una lodevole iniziativa – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e soprattutto un servizio molto importante per Civitanova che vuole diventare una città sempre più accessibile a tutti. Con questa piattaforma facciamo un altro passo in avanti per garantire alle persone con disabilità ed i loro accompagnatori di godersi il mare in serenità e gratuitamente. Continueremo a lavorare su questo fronte e puntiamo alla riconferma della bandiera Lilla, dopo quella Blu, sulla qualità di mare e servizi, e quella Verde, che garantisce spiagge a misura di bambino. Ringrazio la Cluana Nantes per la disponibilità e la sensibilità che ci hanno permesso di garantire questo servizio alla cittadinanza». «Questa è la prima stagione nella quale la nostra organizzazione si cimenta anche nel servizio a tutela delle persone disabili – fa sapere Giuseppe Vaccina, uno dei responsabili dell’associazione – Molti stabilimenti balneari si sono da tempo dotati delle attrezzature per l’accesso ai disabili, ma questa volta sono le spiagge libere ad accogliere gratuitamente chi non riuscirebbe altrimenti a fruire di un bene prezioso come la spiaggia libera e il mare. La scelta delle attrezzature balneari in legno ricondizionate – ha aggiunto – è scaturita non solo da uno spiccato senso estetico, nel complesso la postazione ha un sapore tropicale, ma anche dall’attenzione all’ambiente». A seconda delle richieste, l’associazione si riserva la facoltà di verificare la certificazione medica e di limitare o turnare gli accessi per offrire l’opportunità a più persone possibili di utilizzare la postazione. La gestione del servizio (prenotazione, riordino, pulizia e manutenzione) è affidata ai bagnini di salvataggio al di fuori del loro orario di lavoro.