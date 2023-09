«Tutta la vicenda è frutto di un’azione legale intentata da un privato cittadino nei confronti del gestore del Centro sportivo, che ha prodotto atti e documentazione tali da costringere di fatto il sindaco ad emettere l’ordinanza in questione». Inizia così la replica dell’amministrazione comunale alla vicenda che riguarda il Padel club in zona Eurovillage. L’attività del del centro è stata sospesa da ieri per rumori troppo elevati. Il giovane imprenditore Giacomo Miccini, che aveva realizzato la struttura un paio di anni fa recuperando una zona degradata, ha parlato di «scelta assurda».

«L’ordinanza scaturisce da un esposto alla procura di un privato cittadino che abita nel quartiere attiguo agli impianti sportivi, che a suo dire si sentiva disturbato dall’eccessivo rumore provocato dagli atleti intenti a giocare a padel nelle varie ore della giornata – spiega l’amministrazione – In seguito a tale esposto, la procura ha disposto i rilevamenti fonometrici a cura dell’Arpam che sono stati successivamente eseguiti. Tali rilevamenti hanno fatto registrare valori abnormi e non conformi alle leggi in materia di limiti tecnico fonometrici da dover rispettare. La procura ha conseguentemente inviato al Comune l’esito di tali rilevamenti Arpam per le successive azioni di competenza. Preso atto di quanto precedentemente esplicitato, nell’obbligo del rispetto della legge che un Comune è ovviamente tenuto ad osservare, il sindaco Andrea Michelini ha emesso un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività del centro sportivo fino a che lo stesso non metta in atto tutte le misure per limitare l’impatto fonometrico che, in esito a quanto dimostrato dai rilevamenti disposti, risulta essere non conforme alla legge».