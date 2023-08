Un resort, impianti sportivi, il completamento dell’anello intorno al lago «per un importo comprensivo di circa 15 milioni di euro che permetteranno di qualificare ulteriormente l’offerta turistica di Fiastra» spiega il sindaco Sauro Scaficchia. Il primo cittadino ha fatto il punto sui progetti «cardine» per riqualificare la ricostruzione e che possono dare un «segnale forte per il futuro di Fiastra». Il primo tra questi è il progetto del resort di Ravaio, un borgo immerso nella natura, con una straordinaria vista sul lago, di proprietà dell’Unione montana marca di Camerino, «che diverrà una struttura ricettiva di prestigio capace di attrarre un turismo di qualità – dice Scaficchia -. Parliamo di un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro reperiti tramite i fondi Pnrr che consentirà la realizzazione di un’oasi di relax con camere, ristorazione, servizi benessere. Un grande valore aggiunto per l’economia locale. Così come il rifacimento del fronte lago, con la riqualificazione della spiaggetta e la realizzazione di nuovi impianti sportivi per il tennis, il padel, il calcio, un bocciodromo, e il completamento del percorso ad anello sul lungolago, interventi per i quali, compreso Ravaio, la progettazione è già stata finanziata. L’importo complessivo di tutti questi lavori è di circa 15 milioni di euro, che permetteranno di qualificare ulteriormente l’offerta turistica di Fiastra, già ricca di suo grazie alle straordinarie attrazioni naturali che il territorio ci ha messo a disposizione».

Il Comune vuole far crescere un turismo di tipo esperienziale, più consapevole e responsabile, che possa accompagnare la ripartenza dopo il sisma: «Siamo all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini – interviene il vicesindaco Claudio Castelletti – e per noi è importante rinforzare questo brand, senza che si trasformi in una gabbia. Dobbiamo avere la capacità di coniugare insieme tutela e valorizzazione del patrimonio naturale che ci circonda, realizzando attrattori di qualità dal punto di vista turistico e della ricettività». Castelletti ha ricordato anche altri interventi importanti come i lavori per le fognature a San Lorenzo al lago e l’inaugurazione dei nuovi uffici comunali «prevista entro l’anno».