«Il Governo non ha cancellato nessuna risorsa economica che il comune di Potenza Picena si è aggiudicato presentando 9 progetti ed ottenendo 5 milioni di euro», così il sindaco Noemi Tartabini che risponde alle dichiarazioni delle opposizioni «in cui si faceva intendere, chi in maniera più netta chi in forma più sibillina, che all’amministrazione erano stati in qualche modo cancellati 5 milioni di finanziamenti destinati ad opere pubbliche».

La prima cittadina spiega che «lo stesso Governo ha dichiarato che ci sarà solamente una variazione della fonte di finanziamento che non crea nessun cambiamento al nostro Comune. Pertanto non si parla di risorse cancellate. Inoltre, se il Ministero ha concesso la proroga dei termini per stipulare il contratto di affidamento dei lavori, significa che sussistono i presupposti.

Si tratta di interventi di importante valore sociale ed urbanistico nonché di carattere economico e procedurale. I tempi, dunque, non sono dettati soltanto dell’operato del Comune.

Mentre chiediamo alle opposizioni di informarsi, di approfondire e verificare nel rispetto del ruolo che rivestono, e dunque nel rispetto dei cittadini, l’amministrazione e gli uffici preposti continuano a lavorare con i tecnici incaricati della progettazione, ad interfacciarsi con gli enti sovracomunali anche a seguito del confronto avuto con i cittadini e le associazioni, poiché l’obiettivo è realizzare la nuova piazza Matteotti, restaurare e aprire al pubblico la Torre Civica del centro storico, recuperare e riaprire l’ex cinema Florida e riqualificare l’area delle ex scuole elementari di Piazza Douhet. Lavoro che certamente andrà a migliorare l’aspetto architettonico del territorio ma che creerà nuovi spazi fruibili da tutta la collettività».