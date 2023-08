di Federico De Marco

Arrivano a Civitanova e vogliono subito tuffarsi in mare. Questa settimana sarà dedicata all’accoglienza di 36 ragazzi ucraini orfani. La Svau di Civitanova insieme con la locale pro loco stanno organizzando le loro giornate. I ragazzi, con età varie che vanno dai 10 ai 17 anni, sono ospitati dalla Caritas delle diocesi di Ascoli Piceno, Macerata e Senigallia. Sarà una settimana di svago con diverse attività, ma la cosa preferita dai ragazzi ucraini è fare il bagno in mare. Sono arrivati lunedì in treno e in stazione c’era un cartello che li aspettava con scritto a mano “benvenuti a Civitanova”.



«Questi sono momenti unici che riempiono il cuore»racconta Fabio Gasparroni, volontario Svau e poliziotto in pensione che non ha smesso di fornire il proprio contributo a favore della società e delle persone meno fortunate. Nelle giornate di lunedì e di ieri i ragazzi sono stati impegnatissimi. La mattina è stata trascorsa al mare nello chalet La Croce del Sud con le animatici de Le Tate Junior. Poi un po’ di relax nei giardini dell’ex casa del balilla cantando e suonando musiche italiane e ucraine con la chitarra di Renzo Morreale. Poi ancora animazione e balli nell’oratorio salesiano di San Marone con l’associazione e scuola di danza Spazio Hip Hop – Zona 14. La settimana continuerà con molte altre sorprese tra cui la visita alle grotte di Frasassi e una grande festa di saluto prevista per venerdì. «È tutto davvero emozionante – aggiunge Maria Rosa Berdini, coordinatrice della Pro Loco – e l’unica piccola difficoltà è stata la lingua ma abbiamo delle ottime traduttrici e tutto si supera. La cosa più bella per loro è fare il bagno. Per questo cerchiamo di regalargli “più mare” possibile».