Prezzi dei carburanti fuori controllo, Cna Macerata: «Tagliare le accise usando l’extragettito». Le ripercussioni dei rincari ricadono sulle aziende, spiega il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli: «L’impatto negativo è rapidissimo sulla logistica, sul manifatturiero, sui servizi, sul turismo e su molti altri settori. Pesa sull’intero sistema produttivo italiano che già sta attraversando diverse difficoltà a causa dell’altissimo costo del denaro. Questa volta – prosegue – si tratta di una crescita in controtendenza con i costi energetici che oramai da mesi sono in calo. L’obbligo di esposizione dei prezzi medi non ha destato nessun effetto, sono necessari interventi urgenti perché famiglie ed imprese oggi sono in difficoltà».

I rincari arrivano tra l’altro quando in provincia si stavano vedendo segnali di ripresa «dopo oltre un anno di calo costante del numero delle imprese – dice Tritarelli – negli ultimi tre mesi stiamo assistendo ad una piccola ripresa. Da maggio a luglio di quest’anno, le imprese del turismo hanno fatto registrare un più 1,5%, più 1,8% per le imprese dei servizi di informazione e comunicazione, più 0,5% nel trasporto e più 0,3% nella manifattura, ma se non si interviene prontamente assisteremo ad un autunno con indici di nuovo negativi».

Per far fronte all’aumento dei costi dei carburanti Cna nazionale ha proposto di ritiene «necessario che il Governo intervenga con un taglio del carico fiscale su benzina e gasolio utilizzando l’extragettito e al tempo stesso intensifichi i controlli per stroncare comportamenti speculativi».