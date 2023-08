Continua il tour musicale del gruppo “I sette in condotta” in favore dell’associazione Casa Accoglienza Maceratese Odv e per il reparto oncologico dell’ospedale di Macerata. Dopo l’ultimo spettacolo andato in scena nella splendida piazza di Petriolo il 15 luglio scorso, a distanza di poco più di un mese l’appuntamento è ora fissato per domani, venerdì, alle 21,15, a Recanati, all’interno dell’Orto del Colle dell’Infinito.

Si tratta del quinto evento musicale del 2023 in compagnia de “I sette in condotta” stavolta organizzato nella città della poesia col patrocinio dell’Amministrazione comunale. “Un attimo di pace”, questo il nome scelto per la tournée di beneficenza nel Maceratese, ha fatto vibrare i cuori dei tanti che in questi mesi hanno preso parte ai concerti di Appignano, Treia, Loro Piceno e, appunto, Petriolo, non facendo mai mancare la loro solidarietà. A Recanati, con la conduzione della giornalista Sara Santacchi, “I sette in condotta” porteranno in scena il proprio repertorio tra le canzoni italiane più amate di sempre, per oltre due ore di musica, alternando brani di artisti come Baglioni, Zucchero, Lucio Dalla, Morandi, Mina, Giorgia, Cremonini, Ramazzotti, oltre ai più recenti successi del nostro panorama musicale.

Ciò grazie alle voci di Alessandra Coperchio e Alberto Brambatti, con Michele Marozzi alla batteria, Ermete Gasparrini alle tastiere, Fabio Luciani al basso, Marco Buzzelli alla chitarra ritmica e Corrado Mariotti alla chitarra solista. Il messaggio più importante resta quello in favore dei malati oncologici, come sottolineato dal presidente della Casa Accoglienza Maceratese odv Claudio Gigli: «Insieme a “I Sette in condotta” continuiamo nella nostra opera di volontariato – ha detto – che ci consente di offrire numerosi servizi, tra i quali l’ospitalità e la logistica gratuita, ai pazienti e ai loro familiari provenienti da tutta Italia per effettuare terapie in Day Hospital all’Ospedale di Macerata». Per l’occasione, l’Associazione Casa Accoglienza Maceratese Odv ringrazia di partner dell’iniziativa: Pepa Group, Efi, Mosca Automobili, Lucia Ulisse e Farmacia Cruciani.