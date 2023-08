Escursionista si infortuna ad una caviglia durante una escursione, soccorsa con l’eliambulanza. E’ successo nella zona di Frontignano. La donna dopo essersi fatta male alla caviglia non poteva proseguire la camminata e tra l’altro si trovava in una zona impervia. Per raggiungerla sono intervenuti vigili del fuoco e il 118 arrivato con l’eliambulanza, e il Soccorso alpino. La donna è stata portata in ospedale. Anche ieri una donna è stata soccorsa con l’elicottero dopo che si era fatta male ad una caviglia nel corso di una escursione. In quel caso sul monte San Vicino,