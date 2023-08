Fuochi di Ferragosto, l’amministrazione fa chiarezza: «Spesi 27mila euro». La maggioranza di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini, interviene sui costi sostenuti per il tradizionale spettacolo pirotenico del 15 agosto e su quelli per il restyling della rotonda di viale Europa.

«In questi ultimi giorni – dice l’amministrazione – stanno circolando, dentro e fuori i social network e senza alcuna cognizione di causa, cifre lontane dalla realtà e non aderenti a quelle realmente spese per le opere di manutenzione e abbellimento della rotonda di Viale Europa, e iniziative come i fuochi d’artificio di Ferragosto».

«Per quanto riguarda la fontana – aggiunge l’amministrazione – il costo è pari a 12mila euro ed è parte di un finanziamento complessivo di 30mila euro destinato all’arredo urbano, con il quale sono stati acquistati, inoltre, un’altalena per disabili che verrà installata nel Parco dell’Amicizia, chiesta dai tempi della precedente amministrazione dal quartiere Scossicci-Del Sole, nel quale si trova il centro socio-educativo “L’Albero Magico”, un’altra altalena che verrà posta nel Parco Bronzini, tavoli e altre attrezzature richieste dai diversi quartieri cittadini. Per quanto riguarda lo spettacolo pirotecnico in programma a Ferragosto, l’impegno economico si attesta su circa 27 mila euro».

«A quanto fin qui esplicitato – continua la maggioranza – con la speranza di aver messo fine al gioco del “chi spara la cifra più grossa e fantasiosa”, si vuole aggiungere lo sconcerto in merito alle critiche che sono state rivolte dal centrodestra all’assessore Sonia Alessandrini, che ha messo le sue competenze e il suo talento artistico a disposizione degli operai coinvolti nell’intervento sulla fontana. Non spetta a noi ricordare come Alessandrini si prodiga da anni al servizio della comunità e promuove valori ai quali tutti noi crediamo fortemente e vorremmo siano sempre più diffusi nella nostra città, quelli della cittadinanza attiva e della partecipazione alla vita della comunità».