Filippo Guidobaldi è un nuovo giocatore della Fiorentina. Grande emozione in casa recanatese per il baby talento, classe 2004 e originario di Offagna, che approda in club di Serie A. «Un ragazzo cresciuto con noi – dice la società leopardiana – che si è messo in evidenza a suon di gol con la Primavera, il debutto in serie D a 17 anni, in serie C a 18, il primo gol con i professionisti contro l’Ancona. Ora la maglia viola e un sogno che ci riempie di orgoglio. Il lavoro con i giovani e per i giovani, la vocazione che continua a produrre risultati. In bocca al lupo Filippo».