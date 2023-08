In stato di agitazione, scatena il caos all’interno di un negozio a Piediripa e infastidisce i clienti. Il proprietario riesce a farlo uscire e a chiamare la polizia locale, che lo individua a bordo di un autobus. Nei guai un 44enne, di origini campane ma residente a Recanati. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, a Piediripa.

L’uomo, che dopo gli accertamenti di rito è risultato essere già noto alle forze dell’ordine per aver commesso vari reati e per essere stato allontanato dal Comune di Macerata nel 2022 con foglio di via, è stato denunciato per non aver osservato il divieto di tornare nel capoluogo.

Solo dopo diversi tentativi, infatti, il proprietario del locale è riuscito a far uscire il 44enne e a contattare gli agenti che si trovavano nella zona. Era salito a bordo di un autobus bloccato dagli agenti della Polizia locale che, grazie alla descrizione fatta dal commerciante, sono riusciti ad individuarlo tra i passeggeri. Una volta fatto scendere dal mezzo i vigili, anche grazie al fotosegnalamento della Polizia scientifica, lo hanno identificato e denunciato.

La Polizia locale, nei giorni scorsi, è stata impegnata anche nelle attività di controllo del territorio legate anche al progetto #Lifeaddicted per il contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti messe in campo anche a seguito della richiesta da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Flavio Ferdani.

I controlli sono stati effettuati nelle ore notturne, fino alle 4 di mattino, nelle frazioni di Sforzacosta, Villa Potenza e Piediripa e hanno riguardato la verifica di 97 conducenti di cui quattro risultati positivi all’etilometro: per questi si è proceduto al ritiro della patente per il superamento dei limiti previsti dal codice della strada.

Controlli anche sulla velocità soprattutto in via Leopardi, via Indipendenza, via Pancalducci, via Pace e via Roma, che hanno portato alla verifica di due veicoli sprovvisti della prescritta revisione. Tra le infrazioni contestate anche quella riguardante un conducente che viaggiava senza patente, documento che gli era stato sospeso per mancanza di requisiti psicofisici e per questo sanzionato.

«Le segnalazioni di situazioni critiche da parte dei cittadini, così come avvenuto da parte del commerciante di Piediripa, sono importanti per la sicurezza urbana – interviene l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna – così come le attività di prevenzione e la presenza degli agenti della Polizia locale nei vari quartieri della città significa rassicurare e tutelare la comunità».