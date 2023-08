Il bel tempo con clima soleggiato, gradevole e senza afa, sta favorendo un deciso incremento delle presenze sia a Frontignano che Bolognola, le due mete più gettonate per le giornate in montagna sui Sibillini. Le attività e gli eventi in programma a partire da sabato 12 fino a dopo Ferragosto sono numerose.

Francesco Cangiotti e Giacomo Zanchetti, i due titolari della società Funivie Bolognolaski che gestisce le stazioni invernali ed estive di Bolognola e Frontignano presentano i principali eventi in programma.

A Frontignano, dove quest’anno il restyling del bike park è stato molto apprezzato, la seggiovia sarà aperta tutti i giorni fino a domenica 27 agosto e in seguito, tutti i fine settimana fino ai primi di novembre. Sabato 12 agosto, al tramonto, il rifugio Saliere Mountain, raggiungibile in pochi minuti con la seggiovia Saliere, sarà la location dell’aperisunset e dj set. Domenica 13 agosto, cena in quota con degustazione di birre trappiste. Ferragosto party all day music con dj set dalle ore 13 fino a sera. Molto apprezzate le serate al Saliere con rientro in seggiovia sotto il cielo stellato. Il 22 agosto, la cena a base di “moscioli” assieme allo chef Alessandro Rapisarda di Casa Rapisarda, Numana.

Sul versante Bolognola, lo ZChalet Mountain Club, punto di riferimento della movida in montagna, è aperto tutti i giorni fino a domenica 27 e poi tutti i fine settimana. A Ferragosto proporrà il suo storico party sulle bellissime terrazze con area grill, cocktail bar, djset, divertimento assicurato dall’ora di pranzo fino a sera. Il 16 agosto a ritmo di musica, festa con il gavettone party con diretta su Multiradio e Radio Studio Più: il costume sarà d’obbligo.

(articolo promoredazionale)