Una piazza progettata per l’inclusione delle persone con disabilità. La Regione Marche ha comunicato ufficialmente l’ammissione al finanziamento per il progetto di rifacimento di Piazzetta Verde a Potenza Picena, per un importo di 60 mila euro, nell’ambito del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”.

Il progetto presentato, dal valore complessivo di 85 mila euro, con 25 mila euro di compartecipazione comunale, prevede la realizzazione di uno spazio inclusivo tra gioco e pratica sportiva la cui realizzazione è stata curata dall’ufficio tecnico comunale con l’ausilio dei servizi sociali.

«Una scelta – spiega l’amministrazione – quella di accedere a questa opportunità di finanziamento, che rientra nella volontà di rendere il territorio comunale sempre più accogliente ed inclusivo. Nel dettaglio ci sarà un adeguamento dell’attuale campo da basket, rendendolo fruibile anche per il Baskin, sport integrante e integrato la cui pratica include anche i soggetti con difficoltà fisco-motoria, sensoriale e psichico-comportamentale, la valorizzazione della zona adiacente alla piazzetta, con l’inserimento di giochi inclusivi e gomma colata, il ripristino del pavimento, la realizzazione di nuovi percorsi di collegamento e la messa in opera di recinzioni idonee. Tutte le aree saranno adeguate secondo le normative vigenti in termini di sport e inclusività. Seguirà, a brevissimo, l’assegnazione dei lavori che dovranno essere completati entro la fine dell’anno in corso».