Mettono in vendita su Marketplace di Facebook un sassofono a soli 155 euro, ma quando l’acquirente invia il denaro, lo strumento non viene spedito. Per questo motivo sono stati denunciati per truffa due coniugi serbi, di 24 e 25 anni residenti nella provincia di Ancona. A denunciarli un pensionato 80enne di Potenza Picena che aveva visto su Facebook l’annuncio di vendita e fidandosi aveva proceduto all’acquisto credendo nella genuinità dell’annuncio. L’anziano aveva versato l’importo di 155 euro su una carta di pagamento, ma non ha mai ricevuto lo strumento musicale acquistato. Da qui la denuncia ai carabinieri della stazione di Potenza Picena che con poco tempo sono riusciti a risalire ai venditori, denunciandoli per truffa informatica.