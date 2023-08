Il cielo plumbeo e la minaccia di pioggia non hanno fermato la tradizionale rievocazione della pesca alla sciabica. La manifestazione, organizzata dal comitato civico di Fontespina e dall’associazione Omega 3 è giunta all’ottava edizione ed è una rappresentazione dell’antica tecnica di pesca che si faceva dalla costa, ancora attiva fino a qualche decennio fa.

Venti figuranti in costume a partire dalle 15 di oggi pomeriggio hanno occupato l’arenile vicino alla spiaggia libera vicino al fosso Caronte sul lungomare nord per calare le reti in mare. Il maltempo purtroppo ci ha messo lo zampino rovinando in parte la rievocazione che solitamente è affollata di visitatori e turisti che dall’arenile assistono ai gesti antichi che raccontano dell’identità civitanovese. L’imbarcazione è comunque uscita in mare con a bordo i “pescatori” e a riva ad attendere le “pesciarole”. Appena in tempo per le foto di rito prima che il temporale, iniziato attorno alle 16.15 rovinasse definitivamente la “festa”.

