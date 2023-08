Tragedia lungo via dei Pali, la strada statale che collega Loreto a Porto Recanati.

E’ successo poco dopo le 18, quando due auto, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente.

Chiamato il 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata, l’automedica di Cingoli e la Croce Rossa.

Il personale sanitario ha soccorso subito i due ragazzi che si trovavano a bordo di una delle due auto, entrambi trasportati poi in codice rosso al pronto soccorso di Torrette a seguito dei gravi traumi riportati. Rianimato per quasi mezz’ora, invece, il 65enne che era alla guida dell’altra vettura. L’uomo è purtroppo deceduto nonostante il lungo massaggio cardiaco.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Loreto, impegnati nella viabilità.

Stando ad una prima dinamica tuttora in corso di accertamento e in fase di verifica, sembrerebbe che l’incidente sia stato causato da un malore avuto alla guida dal 65enne, finito poi con l’auto contro la vettura a bordo della quale si trovavano i due giovani.

(In aggiornamento)