«Siamo felici e orgogliosi della proposta dell’amministrazione comunale di Ancona. Ci sentiamo coinvolti in un progetto culturale di grande respiro nazionale, un impegno importante che vogliamo pienamente onorare. L’assessorato alla cultura ha colto l’identità unica del nostro metodo e della nostra proposta culturale che in questi anni è cresciuta come laboratorio creativo permanente della pop filosofia in Italia. Questo ci impegna nella creazione di un festival inedito – studiato per e con la città di Ancona – in grado di rappresentare anche una novità nel panorama culturale nazionale e internazionale». La maceratese Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia, commenta così la notizia della prossima collaborazione con il comune di Ancona, annunciata questa mattina in un conferenza stampa dall’assessore Anna Maria Bertini.

«Coglieremo l’occasione per dare un contributo alla comprensione delle grandi questioni della contemporaneità che si agitano nei fenomeni della cultura di massa.- sottolinea Ercoli – Investiremo ancora di più nella produzione di appuntamenti esclusivi in grado di utilizzare i linguaggi di avanguardia e le nuove tecnologie. Il festival darà spazio alle connessioni tra la filosofia e l’attualità, per costruire non un semplice contenitore di presentazioni, ma un evento che produce pensiero. Siamo grati di questa fiducia che ci rende ancora più motivati nell’inizio di una nuova stagione».