di Monia Orazi

Dalla cattedra al pennello il passo è breve. Vacanze rimandate all’Itis Divini di San Severino per il dirigente scolastico Sandro Luciani ed alcuni volontari tra docenti e personale Ata, che da oggi hanno iniziato a ridipingere muri e a spostare mobili, nei prossimi giorni monteranno dei nuovi strumenti, per rendere la scuola ancora più accogliente all’avvio del prossimo anno scolastico a partire dal prossimo 13 settembre, quando si riapriranno le porte agli alunni.

Oggetto degli interventi di restyling sono le aule e gli spazi del plesso scolastico Luzio, che ospita provvisoriamente l’istituto tecnico e tecnologico Divini dopo il terremoto, in attesa che sia completata la nuova sede. Prof, personale tecnico ed amministrativo, insieme al dirigente scolastico si sono rimboccati le maniche e sono impegnati a preparare la sede provvisoria Luzio per l’avvio delle lezioni.

«Nuovi ambienti, nuove strumentazioni e materiali per una didattica sempre più innovativa, digitale e in linea con le progettualità del Pnrr – fanno sapere i referenti Itis Divini – la scuola che cambia veste con nuovi colori, ambienti luminosi, stimolanti e accoglienti, per un Divini pronto ad accogliere i nuovi e gli attuali studenti con spazi rivisitati e funzionali all’apprendimento. Un grande lavoro di squadra che ci rende orgogliosi di appartenere a questo istituto e che siamo certi contribuirà a rendere l’esperienza scolastica ancora più piacevole per i nostri ragazzi».