C’è un pezzo di vita di paese che si congeda e, dopo 53 anni al servizio dei montecosaresi, la Nicoletti Elettrodomestici terminerà la propria attività. Il prossimo 1° agosto Pasquale Nicoletti, assieme al fratello Luciano, abbasserà la saracinesca dello storico punto vendita di via Roma, allo Scalo, un luogo che non è stato un semplice negozio di apparecchiature per la casa e di riparazione, ma un autentico presidio del territorio. Come quando, sotto Covid, Pasquale Nicoletti non se la sentiva proprio di rimanere a casa e lasciare sguarnito il paese del suo negozio di fiducia: «E se qualcuno avesse bisogno di una lampadina?».

Già, perché nonostante le tecnologie siano cambiate, nonostante l’arrivo della grande distribuzione, i Nicoletti hanno sempre “coccolato” una clientela di affezionati, che li hanno raggiunti per consigli e assistenza. Un’istituzione diventata tale… sul campo.

Era infatti il 1970 quando Pasquale Nicoletti, terminata la famosa scuola Radio Elettra, iniziava il lavoro “a bottega”. Erano gli anni dei televisori “a valvole”, del boom economico e dei primi elettrodomestici casalinghi.

All’epoca un frigorifero, una lavatrice, o un “apparecchio tv” costavano interi stipendi e Nicoletti si rimboccò le maniche per fornire il nascente negozio di tutte le novità del momento, facendosi anche supportare da un grossista che, credendo in lui e nella sua professionalità, gli prestò la prima merce facendogliela pagare man mano che la rivendeva. La fiducia fu presto ricompensata.

Alcuni anni dopo si affiancò a Pasquale il fratello Luciano, il quale si dedicò principalmente alla riparazione. Successivamente anche le mogli dei due sono andate a dar manforte al negozio, che ha proseguito la sua storia fino ad oggi, oltrepassando le varie rivoluzioni tecnologiche. Ora Nicoletti si godrà il meritato riposo, con le figlie Sonia e Sara che hanno voluto mandare un grande abbraccio al papà e allo zio Luciano.

Tra i messaggi che sono arrivati sui social, c’è chi ringrazia di cuore Pasquale “per il lavoro svolto nella collettività con gentilezza, simpatia, fiducia e soprattutto onestà. Sempre disponibili nella risoluzione delle varie problematiche. Un grande in bocca al lupo per il meritato riposo”.