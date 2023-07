Nuova piazza “giardino” a Civitanova Alta, inaugurata questa mattina il restyling di piazza Garibaldi. L’assessore Ermanno Carassai: «Ora anche un percorso luminoso che valorizzerà le vie del borgo». Taglio del nastro questa mattina al termine dei lavori che hanno riguardato un’area di circa 2mila metri quadrati, per un importo complessivo di 470mila euro, dei quali 120mila a carico dell’Atac Civitanova. La piazza è centrale e si affaccia su uno dei luoghi più iconici del borgo alto, porta Marina.

E’ la via di accesso e di uscita da Civitanova Alta e custodisce anche la statua di Annibal Caro. L’amministrazione ha provveduto al rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi, la fognatura e l’acquedotto e al restyling del verde con la realizzazione di nuove aiuole, percorsi pedonali e nuove panchine, oltre ad un nuova illuminazione a led.

«Restituiamo alla città un altro spazio pubblico rimesso completamente a nuovo – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Un’opera molto apprezzata dai residenti e che rappresenta un tassello importante del percorso di riqualificazione che dal 2017 questa amministrazione sta portando avanti. Tanti gli interventi fatti e altri arriveranno grazie alle risorse che siamo riusciti ad intercettare. Mi riferisco a quelle per il Ciccolini, per il palazzo della delegazione municipale e per l’ex liceo. A breve – ha annunciato il sindaco – partiranno i lavori del Palazzo ducale e finalmente toglieremo, dopo decenni, l’impalcatura dalla piazza».

Oltre ai consiglieri comunali Paola Campetelli, Piero Gismondi, Lavinia Bianchi, Silvia Squadroni, erano presenti per l’Atac il presidente Massimo Belvederesi e Ottavio Brini, Antonio Frapiccini e Stefania Ghergo per l’ufficio tecnico, assieme ad alcuni residenti.

«Questa inaugurazione è la prova tangibile dell’impegno dell’amministrazione e del centrodestra per la città alta – ha detto Ermanno Carassai assessore ai Lavori pubblici – sono arrivati per il centro storico, finanziamenti per circa 13 milioni di euro, sia fondi sisma che fondi Pnnr, e a settembre inizieranno i lavori per la sede della delegazione municipale».

Carassai ha ringraziato tutto il personale dell’ufficio tecnico della delegazione comunale, cui si deve la progettazione e la direzione dei lavori, e le imprese incaricate che hanno portato a compimento l’intervento di restauro. Poi l’annuncio: «visto il successo dell’iniziativa Giardini aperti, ci stiamo muovendo per creare un percorso luminoso all’interno del centro storico e mettere in risalto le parti caratteristiche di questo splendido borgo». «Un bell’intervento – ha detto Belvederesi – e siamo soddisfatti come Atac di aver partecipato a questa riqualificazione. La nostra azienda ha come principale obiettivo quello di migliorare i servizi ai cittadini e dare lustro alla città».