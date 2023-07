Tre offerte reputate non idonee per Macerata, una sola e subito ritirata per Civitanova: nulla di fatto per l’acquisto delle nuove sedi dei Dipartimenti di prevenzione di Macerata e di Civitanova dell’Azienda sanitaria territoriale. L’indagine di mercato avviata dall’Ast per la ricerca di immobili appunto a Civitanova e a Macerata non ha fornito gli esiti sperati.

Per la sede di Macerata erano arrivate tre offerte ma sono state scartate perchè non rispondenti ai requisiti richiesti mentre a Civitanova non si è creato nemmeno il problema della verifica, era stata fatta una sola proposta ma subito ritirata a cura dell’interessato.Archiviata la prima procedura, si è deciso di avviare una nuova ricerca sul mercato di due immobili – uno per Macerata e l’altro per Civitanova – da destinare a sede della unità operativa “Ambienti Aperti e Confinati” del Dipartimento di Prevenzione da condurre a trattativa diretta preceduta da un avviso di trasparenza.

I contenuti: gli immobili possono essere a Civitanova e Macerata in altro comune del territorio di riferimento dei rispettivi Distretti, si ritiene di non prestabilire una superficie minima. Il prezzo di compravendita non potrà essere superiore all’importo del finanziamento assegnato dalla Regione per la sede di Civitanova è pari a 480mila euro e per quella di Macerata è di 512mila euro, iva esclusa (se dovuta obbligatoriamente). iL prezzo offerto dalla proprietà sarà sottoposto a verifica di congruità dell’Agenzia del Demanio, l’Ast aveva richiesto all’Agenzia del Demanio Marche la disponibilità di immobili di proprietà di enti pubblici da acquistare, la stessa Agenzia ha risposto comunicando la assenza di procedure di vendita di beni demaniali. Dunque si riparte con una trattativa diretta e con una mediazione sul fronte dei requisiti richieste per ospitare le nuovi sedi maceratese e civitanovese dell’unità operativa del Dipartimento di prevenzione: la speranza della direzione Ast è che si arrivi a chiudere positivamente la procedura di acquisto degli immobili.

(l. pat.)