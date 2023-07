La fondazione Banco alimentare Marche lancia una nuova iniziativa di solidarietà dal significativo titolo di “Aggiungi 10 posti a tavola”. Per un mese, dal 20 luglio al 21 agosto, chi fa spesa allo Spazio Conad di Piediripa o a quello all’interno del centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova può donare alla cassa 1 euro.

Ogni euro donato si trasformerà infatti in 10 pasti (un pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 grammi di alimenti in base ai livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana): ciò significa che anche la più piccola donazione può fare la differenza. I fondi raccolti sosterranno le attività del Banco Alimentare Marche in favore delle associazioni caritative presenti nel territorio maceratese.

Questa iniziativa testimonia una costruttiva collaborazione tra la Fondazione Banco Alimentare Marche e i supermercati Conad, in grado di aprire finestre di solidarietà nella comunità sociale e di generare un vero valore per tutti, per chi dona e chi riceve nel territorio. Da 30 anni la Fondazione Banco Alimentare Marche raggiunge in maniera capillare il territorio marchigiano unendo le disponibilità di chi può donare cibo e chi è pronto ad accoglierlo. Un lavoro imponente che vede quotidianamente impegnati decine e decine di volontari a fianco delle associazioni caritative marchigiane.