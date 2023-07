Intervento dei vigili del fuoco sul tetto della pellicceria Massi di San Severino, in località San Lazzaro, lungo la provinciale Settempedana poco prima di Rocchetta. Intorno alle 13,15 è scoppiato un piccolo incendio sulla parte del tetto del secondo capannone dell’azienda, interamente ricoperto di pannelli solari.

Dalla strada è stato percepibile il fumo e un lieve odore di bruciato nell’aria. La causa del rogo probabilmente è un corto circuito dovuto al surriscaldamento dei pannelli solari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i Tolentino che si sono occupati di effettuare un sopralluogo con il cestello aereo, proprio per capire e le cause del rogo e hanno subito provveduto a mettere in sicurezza la struttura dopo aver provveduto ad isolare il focolaio.