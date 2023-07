«Ci chiediamo come possa essere considerato “divertente” lo “spettacolo” che si apre davanti a chi entra in un circo che usa animali privati completamente della possibilità di esprimere qualsiasi loro istinto o caratteristica naturale, costretti per tutta la loro vita a compiere gesti che sono totalmente fuori dalla loro natura, vivendo per in spazi piccolissimi, letteralmente ridotti in una condizione di schiavitù, con sofferenze fisiche e psicologiche che il pubblico nemmeno immagina».

Con queste parole le associazioni animaliste Enpa, Oipa e Fratello cane di Civitanova protestano contro il circo arrivati a Porto Recanati venerdì. Le associazioni hanno organizzato un sit-in, come fecero anche l’anno scorso a Macerata. L’appuntamento è per sabato dalle 20,30 in via dell’Industria.

«Noi, i nostri figli e nipoti siamo chiamati al rispetto verso gli animali e il mondo naturale, riconoscendolo per quello che è: un vero e proprio universo con un equilibrio fragilissimo ed esseri senzienti da cui noi stessi dipendiamo – dicono le associazioni – Educatori trattate l’argomento del circo degli animali durante le vostre lezioni e attività, parlate con bambini e ragazzi di ciò che vuol dire maltrattamento e benessere animale, insegnate ai vostri alunni l’empatia e il rispetto per la natura che ci circonda. Le associazioni animaliste di Macerata si rendono disponibili già da oggi ad essere presenti nelle classi per spiegare ai ragazzi il perché del “no” al circo con gli animali e l’importanza delle tematiche animaliste».