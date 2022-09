«Un circo con animali a Villa Potenza:

la Laviano lo aveva escluso

Ora pretendiamo venga controllato»

MACERATA - La critica del consiglieri del M5S che si erano visti bocciare un emendamento al regolamento approvato dal Consiglio: «L'assessore aveva assicurato che sarebbe stata scongiurata una simile presenza grazie a vincolanti norme»

«Sta arrivando nelle case dei maceratesi materiale pubblicitario di un circo con animali che produrrà spettacoli con presenza di animali, circo che a detta dell’assessora competente, non sarebbe mai potuto venire a Macerata grazie ad un regolamento approvato in Consiglio qualche mese fa».

Sono le parole deei consiglieri del M5S Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti che puntano il dito contro l’amministrazione per l’arrivo a Villa Potenza di un circo con animali. Pochi mesi fa, infatti, l’amministrazione aveva approvato il regolamento per il benessere degli animali e proprio i pentastellati chiesero di inserire un emendamento che vietasse l’arrivo in città di qualsiasi circo che usasse gli animali. Ma l’emendamento venne bocciato.

«Ci fu risposto – spiegano oggi i 5Stelle – che l’Amministrazione comunale condivideva il nostro pensiero e che, senza arrivare al divieto, il regolamento grazie a vincolanti norme, avrebbe senza nessun dubbio scongiurato la presenza in città di circhi con animali. Noi, come sempre facciamo in Consiglio comunale, dichiarammo di registrare le parole spese e che avremmo ovviamente controllato se ciò si fosse verificato. Sono passati solo pochi mesi ed a Villa Potenza vediamo un circo con animali. A questo punto esigiamo che si attivino immediatamente i dovuti accertamenti affinché si verifichi l’assolvimento da parte della proprietà del Circo di tutti gli stringenti requisiti regolamentari, altrimenti ci attendiamo una solerte e decisa risposta dall’Amministrazione con la messa in atto di tutti i provvedimenti previsti per l’allontanamento dal territorio comunale del Circo».

