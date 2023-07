Litigano in mezzo alla strada per una precedenza, 60enne finisce in ospedale, l’altro era positivo al test dell’alcol. A Civitanova un dissidio stradale finisce in scazzottata: è successo ieri sera nel tardo pomeriggio attorno alle 19 in via Verga dove due persone, a causa di un diverbio stradale, sono venute alle mani.

Ad avere la peggio un 60enne che è stato poi soccorso e condotto al pronto soccorso di Civitanova per i colpi ricevuti. Il suo avversario, un uomo di 50 anni è stato sottoposto al test dell’alcol ed è risultato positivo. Sul posto sono intervenute due auto della polizia.

(l. b.)