Perde il controllo dello scooter a causa di un’auto che esce dal parcheggio e finisce a terra. Incidente attorno alle 16 di oggi a Civitanova, in via Santorre di Santarosa, all’inizio del lungomare sud.

Un uomo anziano, in sella ad un ciclomotore, ha perso il controllo del veicolo a due ruote a causa di una Volkswagen Golf che stava uscendo da un posteggio lungo la strada.

Secondo la ricostruzione della polizia locale tra i due mezzi non ci sarebbe stato un contatto, ma l’anziano, vista l’auto che usciva e temendo di andarci a sbattere ha sterzato finendo a terra. Subito è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e condotto in ospedale in codice giallo. Non è grave. La polizia locale ha chiuso la strada il tempo necessario per effettuare i rilievi.