Il Comune di Recanati annuncia l’acquisizione di una donazione ricevuta da Franco Proietti di Bevagna. La generosa offerta consiste in 14 lettere prefilateliche inviate tra il 1762 al 1781 al marchese Giuseppe Roberti di Recanati da Francesco Giorgi di nobili origini di Bevagna.

Le lettere prefilateliche risalgono a un periodo in cui Francesco Giorgi, sposò la sorella del marchese Caterina Roberti, stabilendo così un forte legame tra Bevagna e Recanati. La donazione è avvenuta nel comune di Bevagna alla presenza della sindaca Annarita Falsacappa e di Franco Proietti che ha consegnato le lettere al sindaco di Recanati, Antonio Bravi e all’assessora alle Culture Rita Soccio. Oltre alle lettere, Proietti ha fornito anche informazioni sulla ricca storia condivisa tra le due località.

«Il Comune di Recanati desidera ringraziare Franco Proietti per la sua generosità e per aver reso possibile l’aggiunta di questi documenti alla nostra biblioteca. – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – l’interesse dimostrato dal signor Proietti per la storia e la cultura delle nostre due città è un segno tangibile della volontà di preservare e valorizzare il nostro passato comune». Questi documenti offrono un prezioso spaccato storico e rappresentano un testimone tangibile delle relazioni intercorse tra le famiglie nobiliari di entrambe le città. «Siamo molto felici di ricevere queste lettere prefilateliche. – ha affermato l’assessora Rita Soccio – La generosità del Signor Proietti, così come quella di molti altri che nel tempo hanno donato preziosi volumi alla nostra biblioteca “Bonacci/Brunamonti”, è un esempio per tutti coloro che desiderano mettere a disposizione della collettività il patrimonio culturale comune. Accogliamo con gratitudine questa donazione e ci impegniamo a conservare con cura le lettere, rendendole accessibili al pubblico presso la nostra biblioteca. La loro consultazione offrirà un’opportunità agli appassionati di storia di esplorare la vita e le relazioni dei protagonisti di quei tempi». Un altro legame tra i due comuni è rappresentato dalla poetessa perugina Alinda Bonacci Brunamonti che ha dimorato per otto anni a Recanati. Il marito della Brunamonti era originario di Bevagna dove si trova il palazzo dove la poetessa trascorreva lunghi periodi.