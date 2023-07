Passaggio ferroviario in via Adua, messa in sicurezza con un cancello dopo la segnalazione del consigliere comunale Roberto Tiberi: «C’erano di continuo attraversamenti incauti e irregolari, una situazione inaccettabile alla quale abbiamo dato soluzione». Così il consigliere comunale di Civitanova Roberto Tiberi (Fdi) ha commentato l’intervento di Rfi intervenuta su una criticità segnalata dai residenti della zona.

Tiberi aveva sollecitato lo scorso maggio le ferrovie affinché venissero presi provvedimenti per un tratto di via Adua che confina con i binari e facilmente valicabile. Prima dell’intervento infatti c’era solo un piccolo cancelletto basso e facilmente valicabile.

Un appello che arrivava a qualche giorno dalla tragedia legata alla morte di Salima El Montassir, giovane donna di appena 20 anni morta all’alba mentre attraversava su via Buozzi per evitare di fare il giro e prendere il sottopassaggio pedonale. «Mi erano arrivate diverse segnalazioni – racconta Tiberi – i residenti della zona mi dicevano che praticamente c’era un via vai di gente che riusciva a superare il cancelletto e attraversare i binari. Una situazione inaccettabile che mi ha spinto a coinvolgere l’amministrazione comunale che ha scritto, su mio impulso, a Rfi. Le ferrovie hanno preso la decisione di rafforzare la sicurezza attraverso una nuova struttura che rende impossibile l’attraversamento».