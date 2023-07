di Laura Boccanera

Svolta l’autopsia sul corpo di Venanzo Nottolini, il 66enne civitanovese ritrovato senza vita lo scorso 12 luglio dopo che da due mesi se ne erano perse le tracce.

Nottolini era scomparso lo scorso 31 maggio quando si era allontanato dal pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova dopo che un’ambulanza chiamata da un passante lo aveva soccorso ritrovandolo in stato confusionale.

L’uomo però non era ancora stato preso in carico e visitato quando si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. A ritrovarlo è stato il proprietario di un appezzamento di terreno poco distante dall’ospedale mentre con un aiutante stava effettuando alcuni lavori di taglio della vegetazione. Il corpo di Nottolini giaceva in un canale di scolo.

Ad effettuare il riconoscimento è stato il medico di medicina generale e l’amministratrice di sostegno Siria Carella. E’ stata lei a richiedere l’autopsia per accertare le cause della morte. L’esame è stato eseguito nei giorni scorsi e fra qualche settimana si avrà l’esito. Il corpo nel frattempo è stato riconsegnato ai familiari per la sepoltura. Il funerale si svolgerà il 19 luglio alle 9 nella chiesa di San Pietro. Lascia la compagna Maria Teresa.