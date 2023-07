È giunta all’ottava edizione la “Festa dei diplomi” organizzata dall’Iis. “E. Mattei” di Recanati, nella cornice del ristorante “La Cipolla d’Oro” di Potenza Picena. Mercoledì il personale della scuola ha festeggiato le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma. i cinque anni trascorsi nell’istituto sono stati ripercorsi attraverso un emozionante video.

La dirigente, Antonella Marcatili, ha accolto i ragazzi e loro famiglie ed ha ricordato l’evoluzione dell’Istituto, che ad oggi ha superato i mille iscritti, sottolineando il lavoro di squadra che ha visto coinvolte tutte le figure che formano la grande famiglia del “Mattei”.

Insieme alla dirigente, la consegna dei diplomi ha visto protagonisti i rappresentanti delle istituzioni, dell’Ufficio scolastico provinciale, del mondo accademico e del Consiglio d’Istituto.

In particolare sono intervenuti il sindaco di Recanati, Antonio Bravi, l’assessora Rita Soccio, la dottoressa Carla Sagretti, il rettore Unicam Claudio Pettinari, in rappresentanza del rettore Unimc, la professoressa Arianna Fermani, in rappresentanza del Rettore dell’Univpm, il professor Pierluigi Stipa, il presidente del Consiglio di Istituto, Carlo Crucianelli

Hanno presenziato all’evento anche i rappresentanti di numerose aziende che collaborano con l’Istituto, Ariston, Del Vicario, iGuzzini, Soema e Daniele Costantini di Anpal Servizi.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alle studentesse e agli studenti che si sono distinti durante l’Esame di Stato e che hanno conseguito il massimo dei voti; a loro è stato donato un portachiavi, con l’augurio di trovare le chiavi del proprio successo.

«Durante la serata – si legge in una nota – gli studenti e le famiglie presenti hanno ripercorso, attraverso un video, i cinque anni trascorsi nell’Istituto. Come in un flashback sono stati proiettati i volti degli studenti quando frequentavano il primo anno; occhi grandi che osservavano una nuova realtà, le nuove e le vecchie amicizie che si sono intrecciate, gli abbracci, le difficoltà superate con i compagni di classe, perché con loro anche scalare la montagna più impervia non mette paura. Non sono mancati gli scatti che hanno ritratto i momenti degli esami, che hanno rappresentato il passaggio all’età adulta. Quanti ricordi resteranno nella mente e negli occhi, la strada è ancora lunga e va percorsa con i sogni nello zaino.

Alle studentesse e agli studenti non resta che augurare buon viaggio da parte di chi ogni mattina ha pronunciato i loro nomi nel fare l’appello, da chi li ha accolti, da chi li ha ascoltati ed ha trasmesso la passione per la propria disciplina, da chi ha incrociato i tanti sguardi, in questi anni, nei corridoi, da chi li ha visti diventare adulti, da chi li ha visti ridere, piangere, ma anche divertirsi, apprendere, affrontare le difficoltà scolastiche e superarle. Un grazie speciale è stato rivolto alla famiglia, consigliera preziosa, silenziosa, complice con la scuola di questo importante traguardo».