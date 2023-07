«Stati generali di “Uniti per Civitanova” ieri sera all’hotel Solarium. Rinnovato il direttivo della lista, presidente è Ivo Costamagna, Francesco Mantella coordinatore cittadino, Francesco Frattaruolo vice coordinatore. Della segreteria fanno parte Alessandro Brandoni, Paolo Antonini, Giulia Caferri, Giovanna Capodarca, Luigino Ramadori e Sergio Marconi. L’incontro è stato l’occasione per riprendere i temi della politica civitanovese, sia di natura politica che amministrativa. Tra i temi toccati la politica culturale, la questione area camper, la viabilità con la questione mai tramontata del sottopasso e della rotatoria all’uscita della superstrada fino alla destinazione del Covid Hospital, ex fiera di Civitanova. L’iniziativa del movimento nei prossimi mesi si concentrerà attorno a queste battaglie. «Sono state prese decisioni importanti, tutte con voto unanime, compresi i nuovi componenti degli organismi – ha detto Frattaruolo – tante nuove adesioni anche di giovani, un retroterra di battaglie ed esperienze disponibili a rimettersi in gioco, finalmente con una strategia non soltanto locale ma anche regionale e nazionale a cui è legato il nuovo simbolo».