di Laura Boccanera

E’ saltato subito all’occhio il restyling di un’abitazione di via Minniti, nel borgo storico di Civitanova Alta, dove qualcuno ha verniciato con lo spray la facciata di un palazzo. Non un graffitismo vandalico, ma nemmeno un’opera di street art.

Al momento non si conosce la finalità dell’intervento, sta di fatto che “l’opera” ha fatto storcere il naso a molti residenti che hanno ricordato le regole del decoro in ambito urbano nel borgo storico che prescrivono, così come per il borgo marinaro, una serie di finiture e colori permessi e altri invece vietati.

Altri hanno fatto notare come l’intervento, oltre ad interessare la facciata “privata” dell’abitazione, abbia coinvolto anche il selciato, rovinando il suolo pubblico. Forse “l’artista” ha voluto ricreare una “moderna” versione delle ninfee di Monet su facciata, ma il risultato, a detta dei residenti del borgo, non è stato tra i più apprezzati.

E c’è anche chi invoca l’intervento del Comune per una bella sbiancata che faccia ritornare ai colori del borgo la facciata “ribelle”.