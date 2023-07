Partirà domani il piccolo festival della letteratura per bambini chiamato “Libri in festa – lettori si diventa”, iniziativa dedicata alla promozione della lettura per bambine e bambini, ma anche per ragazzi e ragazze dai 3 ai 18 anni. Il programma si sviluppa su due giornate, sabato al Lido Cluana e domenica a Civitanova alta nel chiostro di San Francesco.

Ci saranno giochi, letture, incontri con gli undici autori presenti, un mercatino del libro e 27 laboratori sperimentali con percorsi differenziati e integrati per bambini, ragazzi e genitori. Il tutto attraverso contenuti che uniscono momenti di gioco e divertimento a quelli di riflessione, per dare rilievo al valore della lettura sotto il profilo culturale, educativo e sociale. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione con gli assessori al turismo Manola Gironacci e ai servizi sociali Barbara Capponi, la consigliera comunale Paola Campetelli, Francesco Marilungo promotore con l’associazione Artime assieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte: lo scrittore Gianluca Marinangeli, Simone Giaconi, Simone Forani, Irene Ortolani, Graziella Santarelli, Olindo Iualé, Vittorio Rinaldelli.

«Abbiamo voluto offrire una due giorni dedicata alla lettura per tutti i nostri cittadini, piccoli e grandi – spiega l’assessora Barbara Capponi – sono previste infatti presentazione dei volumi e laboratori pensati per diverse fasce di età. Quando l’assessorato in autunno ha offerto ai nostri studenti la possibilità di visitare la fiera del libro a Roma, abbiamo visto grande interesse e necessità di avvicinarsi alla lettura, confermato anche nel confronto con gli insegnanti. Ringrazio i molti attori che collaboreranno con noi per costruire insieme questo momento di divertimento, formazione e inclusione: l’evento sarà infatti accessibile a tutti tramite Lis e assistenza alla comunicazione».

«Abbiamo incluso questa bella iniziativa nel cartellone Civitanova Unisce predisposto dall’assessorato al Turismo – ha spiegato l’assessore Manola Gironacci. E’ importantissimo organizzare questo tipo di eventi per sensibilizzare i bambini e i più giovani alla lettura». «Come associazione ArTime – commenta il presidente Francesco Marilungo – siamo operativi dal 2010 nell’organizzazione di eventi nell’ambito del teatro di strada. Una esperienza pluriennale che ci ha permesso negli anni di allargare sempre di più il raggio di azione della nostra associazione fino ad arrivare a questo progetto che è caratterizzato da un notevole spessore sociale, culturale e formativo». “Libri in Festa – lettori si diventa” sarà aperto, sabato 15 luglio alle 16 al Varco sul Mare, dalla presentazione del libro “Civitanova Marche – Una città da favola”, volume scritto ed illustrato dagli studenti degli istituti comprensivi civitanovesi. Seguiranno gli incontri con gli autori Elisa Caporalini, Piero Massimo Macchini, Stella Sacchini, Nicola Bordonaro e Gianluca Marinangeli. Contemporaneamente saranno ben 15 i laboratori gratuiti rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Domenica il festival si sposta sempre dalle 16 a Civitanova Alta, in piazza della Libertà e nel chiostro di San Francesco. Ci saranno gli autori Miriam Marzetti, Laura Gentili e Barbara Cerquetti. Alle 17.30 si proseguirà con il reading letterario a due voci “Le Marche e la magia delle parole”, ispirato alle pubblicazioni della casa editrice Giaconi Editore. A chiudere la rassegna le presentazioni dei libri di don Terenzio Pastore, Luigi Finucci e la testimonianza dei genitori di Lisa Rossi.