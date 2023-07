Con il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell’edilizia artigianato, è stata istituita la figura del Mastro formatore artigiano: una novità che valorizza il ruolo dell’imprenditore e che può rappresentare una grande opportunità per questi ultimi.

Per tale motivo, anche Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo ha avviato una campagna informativa tra i propri associati, per stimolarli a aderire a questo nuovo profilo. «Tale figura – il commento di Stefano Foresi, responsabile interprovinciale del settore Edilizia – fa risaltare e certifica le esperienze e le competenze acquisite in anni di operatività sul campo. Il Mastro formatore artigiano è un riconoscimento che qualifica e che rappresenta anche un valore aggiunto spendibile sul mercato. Non da meno, in futuro il Mastro verrà preso in considerazione per docenze nei vari corsi professionali di categoria. Insomma, si aprono tante possibilità dietro questo profilo e confidiamo che il percorso verrà seguito da un numero sempre maggiore di imprese: più Mastri Formatori Artigiani ci saranno e maggiormente crescerà la qualità che il territorio sarà capace di proporre ai suoi committenti». Sul sito www.confartigianatoimprese.org (sezione “Categorie Edilizia”) è possibile consultare tutti i requisiti necessari all’iscrizione all’elenco nazionale dei Mastri formatori artigiani e con l’Associazione che si rende disponibile a supportare le imprese per la registrazione.