Unicam entra nel Metaverso (Video)

di Gabriele Censi

La responsabile della comunicazione Unicam Egizia Marzocco annuncia dopo circa 20 minuti dall’orario previsto per la conferenza stampa: «Sono in imbarazzo ma dobbiamo annullare, il rettore Claudio Pettinari e il prorettore Graziano Leoni non sono presenti…» Subito interrotta da una voce fuori campo di Pettinari: «Ci siamo ma in un altro luogo virtuale…» Così si entra, con una piccola drammatizzazione teatrale, nella nuova campagna di comunicazione dell’ateneo che vede ancora una volta testimonial le studentesse e gli studenti Unicam.

Il tema è appunto il Metaverso e la prima parte si svolge con i protagonisti impersonati da pupazzetti seduti alla scrivania (senza gambe notano in molti). Una sperimentazione che, annuncia il rettore, partirà in un corso di esame per valutare pro e contro di questa tecnologia, spiegata dal docente Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social, affincato da Matteo Franza di Meta: «Si vive realisticamente in una realtà aumentata e gli studenti potranno essere ovunque vivendo l’esperienza d’aula. Mi complimento con il rettore e con tutto l’Ateneo per aver scelto di sperimentare, innovare ed applicare tutte le opportunità delle nuove tecnologie alla vita universitaria».

Sono dunque aperte fino al 6 novembre le iscrizioni all’Università di Camerino per l’anno accademico 2023-24 per i tanti corsi di laurea e laurea magistrale attivati dalle Scuole di Ateneo. La presentazione di oggi segue di poche ore la notizia che certifica l’eccellenza dell’università di Camerino prima nelle classifiche Censis tra tutti gli atenei italiani.

Ed è anche un primo passaggio di testimone con il rettore eletto Graziano Leoni: «Raccolgo un ateneo ai vertici, una eredità importante che raccolgo e tanta energia che ricevo da Claudio Pettinari». Il rettore rivendica con orgoglio il percorso fatto: «Stupore e meraviglia, strategia e razionalità hanno accompagnato questi sei anni in cui ho guidato l’ateneo. Per il futuro puntiamo su Scienze dei materiali, la Scuola per la ricostruzione che partirà a breve e poi Tecnologie innovative per i Beni culturali». I docenti Gianni Sagratini e Maria Paola Mantovani, definiti “influencer” dal rettore, hanno guidato i tanti studenti coinvolti nel video promozionale: Noah Bellesi, Francesco Catalini, Federico Di Giandomenico, Sara Longhi, Matteo Ianni, Fabrizia Mancino, Martina Maranci, Veronika Moriconi e Leon Nowak.

Dal 1 luglio è dunque possibile iscriversi ad uno dei numerosi corsi di laurea attivati dalle cinque Scuole di Ateneo: Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie. Nel periodo estivo sono previsti numerosi appuntamenti di orientamento per scoprire Unicam:

scegliendo tra Porte Aperte, Summer Lab, Open Day e Laboratori Aperti, si avrà l’opportunità di fare visite guidate dei nostri campus, incontrare docenti e studenti attuali,

assistere a lezioni dimostrative e partecipare a sessioni informative, visitare le strutture all’avanguardia di UNICAM ed i laboratori scientifici. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito www.unicam.it