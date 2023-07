Una sala del teatro Atelier 44 di Avignone si chiamerà Salle Claudio Gaetani. Il nome dell’attore e regista civitanovese campeggerà al centro del teatro nel quale il 46enne aveva lavorato prima di morire improvvisamente a Londra lo scorso 8 settembre.

Ad Avignone assieme alla compagnia “Les Moustaches” Claudio aveva portato l’opera in cui era attore protagonista, “L’ombra lunga del nano” che era andata in scena in occasione del festival Off di Avignone, proprio un anno fa.

Nell’anniversario di quella rappresentazione il teatro Atelier 44 ha deciso di intitolare uno spazio a Claudio Gaetani. Domani alle 19 l’intitolazione ufficiale con la proiezione dello spettacolo, come avvenuto a Civitanova grazie alla ripresa della prova generale. A seguire avverrà l’inaugurazione della sala. Sarà presente dall’Italia Alberto Fumagalli, autore de L’ombra lunga del nano della compagnia Les Moustaches, Ludovica D’Auria, l’altra attrice dello spettacolo e Tasha McDonald, compagna di Claudio e tutti i membri de Les Moustaches e di Atelier 44 oltre agli amici di Claudio. La scomparsa di Claudio Gaetani è stata uno choc per Civitanova dove l’attore e docente universitario viveva, apprezzato e amato da tutti. Aveva fatto della sua diversità un punto di forza ed era un attore intenso e profondo: aveva recitato con Matteo Garrone per il film Pinocchio, era presidente dell’Anpi locale dopo la morte della mamma, Annita, scomparsa come lui l’8 settembre dell’anno precedente. Tante le iniziative in suo nome dopo la sua morte, la prima l’intitolazione di un premio del Civitanova film festival, manifestazione che aveva contribuito a creare e far crescere. L’intitolazione dello spazio culturale francese è l’ennesima dimostrazione della sua capacità di essere “oltre” le definizioni e oltre i confini locali.