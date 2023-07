Per consentire le riprese della serie televisiva “Don Matteo”, cambia la viabilità per la giornata di domani 13 luglio a Castelluccio. La Provincia di Perugia, infatti, ha emesso questa mattina un’ordinanza per regolare l’afflusso delle auto, per questo anche per chi arriva dal Maceratese non sarà possibile andare a vedere la famosa fioritura, ma si potrà arrivare solo fino a Monte Prata.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza il transito sarà vietato alle auto dalle 7.30 alle 14, lungo la Sp 477 di Castelluccio 2° dal Km. 1 + 900 al Km. 12 + 500 (confine Provincia di Macerata) e lungo la Sp 477 di Castelluccio 3° dal Km. 0 + 000 al Km. 5 + 230 (confine Provincia Ascoli Piceno), mentre ci sarà una sospensione parziale della circolazione stradale (solo per il tempo strettamente necessario alle riprese) dalle 14 alle 17,30.