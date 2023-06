Entra nel vivo l’appuntamento con la fioritura di Castelluccio di Norcia. Quest’anno, a seguito dell’incontro organizzato dalla Prefettura di Macerata a cui hanno partecipato tutti gli Enti interessati, si è deciso di lasciare aperta al transito la strada provinciale 136 “Pian Perduto”, con l’assoluto divieto di sosta e fermata. Quindi è consigliabile, per quanti vorranno fermarsi e ammirare la fioritura, parcheggiare l’auto nel piazzale di Monte Prata e utilizzare le apposite navette i cui servizi sono stati programmati su indicazione della Prefettura, del Parco Nazionale dei Sibillini, del Comune di Castelsantangelo, con il supporto del Comune di Visso, degli enti locali di zona e la gestione tecnica di Contram spa. I weekend interessati sono quelli dell’1-2, 8-9 e 15-16 luglio. La navetta fino al Pian Grande sarà attiva dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Partenza ogni ora circa dal parcheggio di Monte Prata fino all’incrocio con la strada per Forca di Presta sulla Piana Grande e fermata a Castelluccio. La navetta effettuerà due fermate al Pian Grande: la prima all’incrocio tra la strada di Forca di Presta sp477; la seconda a Castelluccio paese.

Per quanto riguarda la navetta, l’acquisto del servizio è strutturato in un pacchetto base al costo di 5 euro a persona andata/ritorno. Se si è in più persone o si vogliono trasportare animali e/o biciclette basterà aggiungere una unità per ogni successivo accompagnatore ospitato nello stesso mezzo, per ogni bicicletta e per ogni animale che necessita del servizio navetta oltre all’autista del mezzo. Persone, biciclette e animali pagano 2 euro per il trasporto sulla navetta. La navetta deve essere riservata con prenotazione sul sito parchiaperti.it . Per problemi relativi al sistema di prenotazione chiamare Parchiaperti al numero 02/82396817.