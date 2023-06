Per favorire l’accesso dei visitatori al Parco Nazionale dei Monti Sibillini e godere della “Fioritura di Castelluccio”, mantenendo una condizione di sicurezza nel rispetto anche delle indicazioni e limitazioni stradali, il comune di Visso e gli enti locali di zona hanno attivato domenica 2 luglio un servizio autobus per raggiungere la pian grande di Castelluccio di Norcia dal versante marchigiano (Maddalena/Pieve Torina/Visso/Castelsantangelo sul Nera) con la gestione tecnica di Contram.

Le fermate da Visso sono due: una nella nuova area commerciale (ex Park Hotel) e la seconda alle Poste (incrocio via C.Battisti/SP209 alle 9:30, la fermata a Castelsantangelo sul Nera è nei pressi del ristorante “il Navigante” alle 9:40.

E’ attivo il collegamento anche da/per Maddalena di Muccia (Ex-motel Agip) partenza alle 08:45 e da/per Pieve Torina (pensilina partenza alle 9).

Il bus di ritorno prevede la partenza da Castelluccio presso l’incrocio strada per Forca di Presta (stesso luogo della discesa) alle 17.

Il costo del servizio del bus da Visso/Maddalena/Pievetorina/Castelsantangelo –> Castelluccio è di 10 euro andata/ritorno. Il biglietto può essere acquistato a bordo del bus, (pagamento in contanti).

Ogni comunicazione e aggiornamento al riguardo sarà pubblicata sul sito: www.contram.it nella sezione dedicata: Fioritura 2023.

Il servizio bus è fornito dalla Contram Mobilità, nel soggetto di impresa consorziata Contram.

Biciclette: potranno essere caricate a titolo gratuito nella bagagliera, fino ad esaurimento del posto. L’azienda non è responsabile di eventuali danni dovuti al trasporto.

Animali: su entrambi i servizi il passeggero può portare con sé, previo acquisto di un ulteriore biglietto, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, un animale di piccola/medio-piccola taglia purché questo non arrechi molestia agli altri passeggeri e/o procuri danno al mezzo e/o alle cose trasportate. L’animale deve essere munito di museruola a maglie fitte e tenuto al guinzaglio (o tenuto in un trasportino chiuso su tutti i lati). È consentito il trasporto gratuito di cani accompagnatori di non vedenti, purché muniti di museruola a maglie fitte e tenuti al guinzaglio, e cani poliziotto. Qualora l’animale insudici, deteriori la vettura o provochi danni a persone o cose, il passeggero che lo accompagna è tenuto al risarcimento del danno.

Il servizio è garantito fino ad esaurimento dei posti a bordo dei mezzi. Grande soddisfazione per questa iniziativa è stata espressa dal consigliere comunale di Visso, con delega al parco, Filippo Sensi.

