Torna dopo il debutto di mercoledì scorso il teatro ‘Mpertinende, la rassegna che porta il teatro dialettale a Civitanova ideata dal compianto Luigi Ciucci e portata avanti dall’associazione Piccola Ribalta. La manifestazione è promossa in collaborazione con la Pro loco di Civitanova e il patrocinio del comune e TdC. Domani in scena il secondo appuntamento dalle 21.15 nello spazio esterno al cine-teatro Cecchetti. In arrivo la compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia con “Rengrazziènno Ddio”, una commedia in due quadri di Fabio Macedoni, con la regia di Francesco Facciolli. Gli altri due spettacoli in programma sono il 19 luglio con la Filodrammatica Firmum e la Doppia Coppia e il 26 Luglio con la compagnia In.. stabile con Che sia venedette ‘ste vadanti. Ingresso libero.