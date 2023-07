Sarà Lucio Matricardi ad aprire domani, mercoledì 12 luglio, il concerto d’autore di scena in piazza Ramovecchi, nel cuore del borgo marinaro. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del cartellone estivo “CivitanovaUnisce” predisposto dall’assessorato al turismo del comune di Civitanova. Dopo il primo mercoledì con la musica del Fontanot trio, arriva lo spettacolo suggestivo in quartetto di Lucio Matricardi, ambientato in un’atmosfera esclusiva e coinvolgente, con brani dei grandi cantautori ed esecuzione di pezzi musicali dello stesso artista. Matricardi è un autore poliedrico, che unisce nella sua arte la composizione, il teatro e la letteratura. Ha lavorato per numerose produzioni teatrali, film e cortometraggi, il suo ultimo album “Non torno a casa da tre giorni” è un’immersione poetica in un viaggio fuori dal sé che racconta il limbo, la precarietà e l’instabilità delle emozioni umane. I concerti dei “Mercoledì d’autore” sono organizzati in concomitanza con i “Mercoledì dello shopping” curati dall’associazione commercianti “Centriamo”, con negozi aperti dalle ore 20 e proposte artistiche sotto le stelle, laboratori di uncinetto e spazi gioco per bambini e mercatino sul vialetto nord di piazza XX Settembre. Inizio ore 21.15, ingresso gratuito.