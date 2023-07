L’appuntamento è per il prossimo 12 luglio, con inizio alle 21 a Recanati: concerto dell’Orchestra di fiati “Insieme per gli altri” negli spazi della cooperativa “Terra e Vita” in contrada Chiarino.

Non solo musica, l’appuntamento si pone anche l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività della cooperativa che da 36 anni si occupa del reinserimento lavorativo di giovani disabili. Il concerto nasce da una idea del presidente della cooperativa Fabio Corvatta e degli animatori dell’Orchestra, Francesco Di Mauro, prima tromba, e il direttore Gianpiero Ruggeri. L’Orchestra di fiati nasce dalla volontà di diffondere il linguaggio musicale universale associandolo ad azioni benefiche.