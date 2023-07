«Con la chiusura di Art Festival Recanati, di domenica 9 luglio, l’Arte, come diceva Picasso, è riuscita davvero a scuotere la polvere dall’anima di tante persone, che per un’intera serata si sono fatte travolgere dai ritmi e dalle improvvisazioni delle performance di teatro, di circo contemporaneo e di musica, che hanno costellato le suggestive location del centro storico leopardiano». Con queste parole gli organizzatori della rassegna testimoniano tutta la loro soddisfazione per la riuscita dell’evento.

Un’altra serata che ha fatto registrare un numero considerevole di pubblico, che insieme a spettacoli dirompenti hanno trasfigurato la città, avvolgendola di un’atmosfera magica, sospesa tra il quotidiano e l’immaginario. «La due giorni recanatese aveva proprio l’aria della chiusura in bellezza di un percorso, che per tre weekend, attraverso il format Art Festival, ha portato l’arte performativa a tantissime persone, unificando città diverse, per conformazione e substrato culturale. Ma si è trattata di una chiusura con riserva, visto che Art Festival ha ancora la data su Loreto, annullata causa maltempo e riprogrammata per venerdì 28 luglio, sempre in via Papa Sisto V. La macchina del Festival è in continuo fermento e può contare sull’energia e sulla passione di tante persone che offrono il loro instancabile supporto in modo gratuito, solo mossi da forti legami di amicizia. È con grande senso di gratitudine che all’associazione promotrice Whats Art piace concludere ogni serata di Festival, consapevole di poter continuare ad organizzare eventi solo se riuscirà a garantire benessere e senso di appartenenza a tutti i soggetti coinvolti».